Rotatoria sulla Piceno Aprutina. Passo avanti per Villa Pigna

Passi in, a Folignano, per la realizzazione dell’attesadi, lungo la strada. Si tratta, questo, di un intervento che l’amministrazione comunale folignanese, guidata dal sindaco Matteo Terrani, intende effettuare da anni ma che ancora non è stato concretizzato. A seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi che ha rilasciato il via libera al progetto dellalungo la SS81, però, lo stesso primo cittadino proprio in questi giorni ha convocato un incontro nella sede municipale con tutti gli enti interessati. "Insieme ai rappresentanti del Comune di Ascoli, la Provincia e l’Anas – spiega il primo cittadino Terrani –, abbiamo preso atto della conclusione della conferenza dei servizi e abbiamo definito i successivi step necessari per la realizzazione dellaa confine fra i comuni di Ascoli e Folignano".