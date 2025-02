Liberoquotidiano.it - "Rosso Jannik". E Sinner scatena l'avvocato: un caso clamoroso in Puglia

Sul campo ubriaca gli avversari a colpi di dritto e rovescio e con punti piazzati magistralmente negli scambi più difficili. A quanto pare, però,ha trovato anche un altro modo per ubriacare il prossimo, solo che. ne è inconsapevole! C'è stato, infatti, uno sfruttamento non autorizzato della sua immagine sulle etichette di alcune bottiglie di vino Primitivo, tipico pugliese della zona di Manduria. Il vino è stato ribattezzato “”, con un riferimento evidente alla sua chioma riccioluta e 73 bottiglie sono state addirittura inviate al sindaco di Sesto Pusteria per Natale. Regalo che, però, è stato sequestrato dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, per verificare che non si tratti di contraffazione.