Rossetti il metronomo del centrocampo | Guai ad abbassare la concentrazione

Nel Ravenna che sta facendo della continuità la propria arma per puntare a vincere il campionato di serie D, l’emblema è Matteo. Il ventiseienne play piemontese, sceso per la prima volta in carriera fra i dilettanti dopo 7 stagioni fra serie B e serie C, si sta rivelando il valore aggiunto delgiallorosso. Nella settimana che introduce il trittico Imolese (domenica al Benelli), Lavagnese (mercoledì 12 in Coppa Italia) e Piacenza (domenica 16 in trasferta), si parte dalla retrospettiva e da ciò che ha lasciato il successo di Sasso Marconi: "Siamo partiti molto bene, col piglio giusto, mostrando grande personalità. Abbiamo fatto benissimo i primi 20-25 minuti, tenendo alta la pressione e creando anche diverse occasioni da rete. Poi, effettivamente, ci siamo abbassati un po’, anche se, alla fine, non mi ricordo tiri in porta da parte loro, a parte ovviamente il gol.