Rosario Morra del duo Gigi e Ross sul figlio con disabilità: "ricco se Mathias si alza"

Abituato a far sorridere le persone con le sue gag,del duo, ospite del podcast In Vino Veritas, ha, forse per la prima volta, parlato in modo molto onesto e aperto della sua vita, e della paternità.Ha definito “lo spettacolo migliore della mia vita” i figli Lorenzo, nato un anno fa, edella ex moglie Milli Indaco, che oggi ha quasi 11 anni. Quest’ultimo è affetto da, e il comico napoletano a questo proposito ha dichiarato: “I soldi non mi sono mai interessati. Quando succedono alcune cose nella vita, che te ne frega dei soldi. Diventose Matt mi chiama papà, se sie cammina”.“Mioè uno dei miei miti – ha detto ancora a Lucio Pengue – Lorenzo è un angelo, un dono che è arrivato,è un mito. Mi fa troppo ridere.