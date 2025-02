Laspunta.it - Rosa Roccatani (UGL) boccia la Commissaria della ASL di Frosinone. “I sindaci hanno le idee confuse”

E’ un fiume in pienadopo l’endorsement di alcunidel territorio a favore dell’attuale CommissarioAsl di, Sabrina Pulvirenti, che secondo i primi cittadini meriterebbe di essere nominata dal Presidente Rocca Direttore Generale.Secondo la Segretaria generale dell’Ugl, la eventuale riconferma dell’attuale Commissario sarebbe sbagliato, visto che quanto detto e annunciato in questi anni di permanenza non si è tradotto in azioni ed anzi alcuni servizi inaugurati con grande clamore sono tutt’oggi fermi al palo.Cosìaffermato ilodando la: “è risultata altamente qualificata , ne è la prova, l’emissione dell’atto aziendale, i servizi complementari nuovi: l’elettrofisiologia cardiaca con impianto di pacemaker, la radiologia interventistica, la chirurgia vascolare, senza dimenticare, la nuova oncologia di Anagni.