Rosa dei venti il nuovo album di Gaia

MILANO – “dei” è il titolo delambizioso progetto discografico diin uscita il 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy, disponibile in preorder. Attraverso un lavoro istintivo e autentico, un flusso naturale,racconta i suoi vent’anni, una fase della vita che sembra non avere direzione – apparentemente destabilizzante – guidata da vènti che soffiano e decidono per noi. Il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore.Primo passo alla volta dideiè il brano CHIAMO IO CHIAMI TU in gara al 75° Festival di Sanremo con cuiesplora quel limbo d’indecisione che ci blocca, quei dubbi che ci allontanano dal nostro istinto più profondo e primordiale. È una canzone molto leggera e ballabile ma con un sottotesto che, se ascoltata con attenzione, si coglie facilmente.