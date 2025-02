Ilrestodelcarlino.it - Rompe il braccialetto elettronico per avvicinarsi ai familiari

Non ha rispettato l’ordine di nonai suoi famigliari per precedenti maltrattamenti. E per questo, nella notte fra martedì e mercoledì, i carabinieri della Stazione di Cesena hanno arrestato un uomo, un 50enne italiano, residente a Cesena, responsabile della violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. L’uomo, già in precedenza arrestato per condotte violente e maltrattamenti nei confronti dei suoi famigliari, con provvedimento del Gip del Tribunale di Forlì, da tempo era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai suoi famigliari, con l’applicazione del dispositivodi controllo e cioè il. Nonostante tale misura l’uomo, dopo aver verosimilmente provocato la rottura delsegnalando alle forze dell’ordine un malfunzionamento, nella tarda serata di martedì ha minacciato telefonicamente la moglie, straniera, per poi rapidamente raggiungere l’abitazione della donna dove vive con i suoi figli, cercando di entrare in casa con forza.