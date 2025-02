Zonawrestling.net - Roman Reigns non esclude un altro regno da campione del mondo:”Sapete a chi appartiene quella cintura”

ha dominato la WWE come Head of the Table per quasi cinque anni e ha detenuto l’Undisputed WWE Championship per molto tempo prima di perderlo contro Cody Rhodes a WrestleMania 40. Tuttavia, sembra chenon escluda la possibilità di inseguire nuovamente un titolo mondiale in futuro.Parlando al podcast No Contest Wrestling, aè stato chiesto se avesse interesse a conquistare undadelin futuro:”A proposito, c’è qualche possibilità che, un giorno, i fan ti vedano annoiarti e decidere di puntare acosa indicando il titolo mondiale, se l’obiettivo è aumentarne il valore?”In risposta, “The Tribal Chief” ha dichiarato che se la compagnia vuole elevare il valore dei suoi titoli, sa bene a chi dovrebbe appartenere la, lasciando intendere di nonre undadelin futuro, dicendo: “bene su quale vita dovrebbe stare, quindi sì.