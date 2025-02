Sololaroma.it - Roma troppo remissiva a San Siro, addio Coppa Italia: l’analisi del ko con il Milan

Laesce ancora una voltapresto dalla, sconfitta da unsolido e ben organizzato. I rossoneri, rinforzati dai nuovi acquisti, si sono dimostrati superiori sotto ogni aspetto, approfittando anche dell’atteggiamento inizialmente rinunciatario dei giallorossi. Il risultato è un’eliminazione ai quarti di finale, la sesta nelle ultime otto stagioni, che lascia un senso di amarezza per una competizione che un tempo vedeva laprotagonista indiscussa.L’ultimo trionfo risale ormai al 2008, un lontano ricordo. Ora resta solo l’Europa League come possibilità per riscattare una stagione finora deludente. Tra una settimana ci sarà il primo ostacolo contro il Porto, ma intanto il campionato impone l’urgenza di risalire posizioni per restituire dignità a un’annata complicata.