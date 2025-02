Roma tram 8 fuori servizio | attive navette sostitutive Cosa è accaduto

Leggi su Funweek.it

Una nuova mattinata di disagi per ini che utilizzano la linea 8 del. Un incidente, avvenuto all’incrocio tra la Circonvallazione Gianicolense e Viale dei Colli Portuensi, ha provocato l’interruzione delviario.Stando alle prime ricostruzioni, un camion con gru, transitando nell’area, avrebbe urtato e danneggiato i fili della linea elettrica aerea che alimentano i. L’impatto ha causato un guasto che ha reso impossibile la circolazione deisulla tratta.L’azienda di trasporti Atac ha immediatamente attivato undiper garantire la mobilità dei passeggeri. Tuttavia, la concomitanza con l’orario di punta ha provocato notevoli disagi, con lunghe attese alle fermate e mezzi pubblici sovraffollati.Sui social network, i cittadini hanno espresso il loro disappunto per i disagi subiti, sottolineando la necessità di investimenti maggiori nella manutenzione della rete tranviaria e in una migliore organizzazione del trasporto pubblico.