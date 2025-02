Sololaroma.it - Roma, Pruzzo: “Forse la rivoluzione deve partire dall’addio di Pellegrini”

Archiviata la sconfitta per 3-1 con il Milan in Coppa Italia, per laè già tempo di rialzare la testa. I giallorossi hanno visto sfumare uno degli ultimi obiettivi stagionali, in una trasferta che è stata complicata sin dalle sue prime battute. L’obiettivo ora è quello di continuare a risalire la china in campionato, lì dove è fondamentale continuare a macinare punti. I capitolini stanno già iniziando a preparare la gara con il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Un match estremamente delicato, contro un avversario che tenterà l’impresa di fronte al suo pubblico.Claudio Ranieritrarre le sue conclusioni dopo la debacle patita con i rossoneri e riflette su alcuni dei singoli scesi in campo, che non sono riusciti a fare la differenza. Uno di questi è senza ombra di dubbio Lorenzo, entrato ad inizio ripresa e mai realmente nel vivo del gioco dal punto di vista offensivo.