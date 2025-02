Sololaroma.it - Roma, presentata la lista UEFA: Ranieri sceglie i tre innesti

Leggi su Sololaroma.it

Arriva il momento più delicato della stagione per la, per poter sperare di rimanere in corsa in uno degli ultimi obiettivi stagionali. L‘eliminazione dalla Coppa Italia è stata un duro colpo da digerire dai giallorossi diche però ora guardano all’Europa League con occhi sicuramente diversi. Proprio in vista delle prossime sfide, valide per i play-off di Europa League, laha dovuto presentare la nuova, andando ad integrarla con alcuni dei nuovi acquisti. Gli slot a disposizione dierano ben 3, ma i nomi a ballottaggio erano 5, pari al numero deglidella sessione di calciomercato. A giocarsi il posto dunque erano Rensch, Gollini, Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath. Soltanto pochi minuti fa, laha ufficializzato la. Claudioha dunque scelto di lasciare a casa gli ultimissimi arrivi in giallorosso, preferendo Rensch e Gollini, inseriti ormai da diverso tempo nelle dinamiche della rosa, e decidendo di puntare su Nelsson, giocatore abbastanza duttile, capace di giocare sia in difesa che davanti la retroguardia.