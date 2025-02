Serieanews.com - Roma, Pellegrini è un caso: i numeri che evidenziano l’annata da incubo

Leggi su Serieanews.com

, Lorenzoè un: inon mentono,è daè un: icheda(Ansa Foto) – SerieAnewsSono passati pochi mesi da quando Lorenzosembrava il cuore pulsante della, con la fascia da capitano che lo rendeva simbolo della squadra e del suo futuro. Eppure, quella stessa fascia ora sembra pesare, tanto per lui quanto per il club.La sua stagione è in un momento di crisi, e lo si è visto chiaramente anche nella gara di Coppa Italia contro il Milan del 5 febbraio 2025.è partito dalla panchina, un segnale forte che il suo ruolo nella squadra non è più così centrale.Quando è entrato nel secondo tempo, il suo impatto è stato poco più che invisibile, e non ha saputo cambiare l’inerzia della partita, che ha visto lauscire dalla competizione.