Roma non si rassegna alla fine della relazione e rapisce l’ex | nei guai 21enne

, 6 febbraio 2025- I CarabinieriStazione di Campagnano dihanno eseguito un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposta dal Tribunale di Civitavecchia su richiestalocale Procura, nei confronti di unitaliano gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e sequestro di persona ai dannisua ex compagna, una giovane di 18 anni.Lo scorso 31 gennaioCentrale OperativaCompagnia di Bracciano è giunta una richiesta di aiuto da parte dei familiariragazza, preoccupati poiché avevano appreso, da una compagna di scuola, che la giovane era stata costretta dal suo ex fidanzato a salire a bordosua auto. La vittima sarebbe poi riuscita a contattare l’amica prima che ille togliesse il cellulare per impedire di essere rintracciata.