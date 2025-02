Iodonna.it - Roma, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e il sogno felliniano: un capolavoro che non invecchia

Leggi su Iodonna.it

Sarà l’atmosfera onirica, la critica severa nei confronti di una società perversa, o la celebrazione malinconica della bellezza di. La Dolce Vita di Federico Fellini compie 65 anni e non ha mai smesso di essere attuale. La pellicola uscì per la prima volta nelle sale nel febbraio del 1960, un lungometraggio che all’epoca suscitò scalpore sia per i suoi temi, che per le modalità con cui questi sono trattati. “La dolce vita”: le immagine del film di Federico Fellini guarda le foto La Dolce Vita, un cast memorabileUn film «picassiano», come venne descritto dal regista stesso.