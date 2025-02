Sololaroma.it - Roma, la maledizione degli ex: Abraham il quinto a segno in stagione

È stata una serata amara quella che laha vissuto a San Siro, venendo eliminata dalla Coppa Italia ancora una volta prima di raggiungere le semifinali. Contro il Milan è arrivata una sconfitta per 3-1 che obbliga a salutare quello che era unoobiettivi stagionali delle formazione di Ranieri. Eppure le premesse per un possibile passaggio del turno sembravano esserci visto il ruolino di marcia nelle scorse settimane da parte dei giallorossi, che avevano lasciato un’impressione migliore rispetto al Diavolo.Oltre al gol di Joao Felix – all’esordio in rossonero – che ha chiuso definitivamente la contesa, a giustiziare laè stato soprattutto Tammy, autore di una doppietta nel primo tempo, che ha prepotentemente indirizzato l’andamento del match. Ancora una volta i capitolini sono stati puniti dalla dura legge dell’ex, che nel corso di questasta diventando una vera e proprio sentenza dalle parti di Trigoria.