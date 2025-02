Romadailynews.it - Roma: la fidanzata lo vuole lasciare e lui la rapisce, arrestato 21enne a Campagnano di Roma

Ha rapito la 18enne con la quale aveva una relazione per convincerla a non lasciarlo.Una vicenda che ha portato i carabinieri della stazione didiad eseguire un’ordinanza che dispone gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, disposta dal Tribunale di Civitavecchia su richiesta della locale Procura, nei confronti di unitaliano gravemente indiziato dei reati di atti persecutori e sequestro di persona.Lo scorso 31 gennaio alla centrale operativa della compagnia carabinieri di Bracciano e’ giunta una richiesta di aiuto da parte dei familiari della ragazza, preoccupati poiche’ avevano appreso, da una compagna di scuola, che la giovane era stata costretta dal suo ex fidanzato a salire a bordo della sua auto. La vittima sarebbe poi riuscita a contattare l’amica prima che ille togliesse il cellulare per impedire di essere rintracciata.