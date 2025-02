Romadailynews.it - Roma: guardia giurata torna a casa e trova i ladri, spara e ne ferisce uno alla testa, e’ grave

Ha sorpreso iine hato un colpo di pistola ferendone uno.E’ accaduto poco dopo le 19 in zona Tomba di Nerone a.Secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, un uomo, una, nel rinre sulla via Cassia 1001, avrebbeto due o piu’ persone nella sua abitazione.L’uomo li ha quindi affrontatindo anche un colpo di pistola e ferendone uno. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia Trionfale die una ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al San Filippo Neri in condizioni disperate. I complici sono scappati. La colluttazione sarebbe cominciata nel giardino condominiale.Agenzia Nova