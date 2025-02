Roma guardia giurata spara a ladro in casa del vicino | ferito alla testa è gravissimo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Unaha sorpreso i ladri indei vicini e, durante una colluttazione, hato un colpo di pistola. Uno dei ladri è rimastoed è stato trasportato dal 118 in ospedale al San Filippo Neri. E’ in pericolo di vita. E’ accaduto poco dopo le 19 sulla via Cassia a. Sul posto i carabinieri. Lastava rientrando aquando ha sentito dei rumori provenire dall’appartamento, sorprendendo i ladri in azione. Dalle prime informazioni sembra che lo scontro sia terminato nel cortile condominiale, dove è stato trovato il. I suoi complici sono riusciti a fuggire. L'articoloindel, èproviene da Ildenaro.it.