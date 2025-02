Thesocialpost.it - Roma, guardia giurata spara a ladro in casa del vicino: colpito alla testa, è gravissimo

Rumori sospetti, una lite violenta e poi un colpo di pistola. Una, rientrando a, ha sorpreso una banda di ladri intenti a svaligiare l’appartamento dele, durante la colluttazione, ha esploso un colpo d’arma da fuoco. Uno dei malviventi è stato ferito gravementee si trova ora in condizioni critiche.L’episodio si è verificato intorno alle 19, in via Cassia, aNord. Larmata dai rumori provenienti dall’abitazione dirimpetto, ha deciso di intervenire. Entrato nella, si è trovato faccia a faccia con i ladri, che lo avrebbero aggredito nel tentativo di scappare. Nella concitazione, l’uomo ha estratto la pistola d’ordinanza e ha fatto fuoco, colpendo uno dei malviventi. L’identità del ferito non è ancora stata resa nota.