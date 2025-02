Sololaroma.it - Roma Femminile, nuovo rinforzo per Spugna: UFFICIALE Shinji Kim

Così come accaduto in campo maschile, anche alla sessione invernale di calciomercato è giunta al termine. È stato un gennaio decisamente intenso con tante operazioni che sono state chiuse anche nel nostro campionato italiano. In casaci sono stati diversi movimenti sia in entrata che in uscita, che si sono conclusi con un ultimo acquisto, ufficializzato proprio nella giornata di oggi. Ilper la formazione diè infattiKim, che aumenterà la quantità di calciatrici a centrocampo, regalando una nuova alternativa per questa seconda e decisiva parte di stagione.Il comunicato dellaTramite un comunicato sul proprio sito laha così ufficializzato questoacquisto: “L’ASè lieta di annunciare l’arrivo diKim. La centrocampista coreana ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2027.