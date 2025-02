Sololaroma.it - Roma Femminile, la Fiorentina è un ostacolo: Spugna vede l’obiettivo

Il campionato di Serie Asta per concludersi nella sua prima fase, andando a delimitare i confini di chi andrà a giocarsi lo scudetto e chi invece lotterà per la salvezza. Laaffronterà lanell’ultima giornata, a partire dalle ore 15:00 del 9 febbraio. La squadra giallorossa è già sicura di andare a giocarsi la seconda fase per puntare allo scudetto, partendo comunque da diversi punti di distanza dalla Juventus, che attualmente regge incontrastata la cima della classifica. La sfida del Curva Fiesole però sarà sicuramente difficile, anche per via della posizione dellache potrebbe essere superata dal Milan, che si ritroverà nel big match contro la Juventus. Dunque,non potrà sottovalutare l’importanza della preparazione della sfida, valutando comunque tutti i nuovi innesti arrivati dalla sessione di calciomercato.