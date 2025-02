Sololaroma.it - Roma femminile in Campidoglio, premiata per la Supercoppa: le parole di Spugna

Sta per iniziare la fase calda della stagione della, che affronterà le semifinali di Coppa Italia e la poule scudetto per confermare il titolo di campionesse d’Italia in carica. Proprio nella giornata in cui è ufficiale Shinji Kim come nuovo acquisto, anche una soddisfazione importante per le giallorosse: squadrainper la vittoria dellaitaliana, lo scorso 6 gennaio ai danni della Fiorentina.Per tale occasione, le ragazze dihanno ricevuto, nella storica Aula Giulio Cesare, l’accoglienza di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea capitolina, e di Federico Rocca, consigliere capitolino e presidente delClub. Per loro una maglia celebrativa che staff tecnico, dirigenti e tutte le giocatrici, guidate dal capitano Manuela Giugliano, hanno ritirato con grande gioia, per riconoscere il grande obiettivo di aver ottenuto lacontro un avversario non semplice.