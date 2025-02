Sololaroma.it - Roma, entro mezzanotte la consegna della lista UEFA: in quattro per due posti

Con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, l’Europa League assume un valore ancora più importante per la. L’obiettivo è chiaro: dare una svolta alla stagione finora deludente e cercare soddisfazioni che negli ultimi anni sono arrivate quasi esclusivamente dalle competizioni europee.la, il club giallorosso presenterà la nuova, un passaggio formale tutt’altro che banale.Tredisponibili, le possibili scelte di RanieriLaavrà la possibilità di inserire tre nuovi giocatori nellaeuropea: due di movimento e un portiere. Gollini prenderà sicuramente il posto di Ryan tra i pali, mentre per gli altri due slot ci sarà competizione tra i nuovi acquisti Rensch, Nelsson, Salah-Eddine e Gourna-Douath.Un difensore sarà sicuramente inserito, con Rensch in pole position grazie alla sua versatilità: l’ex Ajax può infatti essere impiegato sia come esterno che come centrale.