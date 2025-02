Sololaroma.it - Roma, Dovbyk a segno con il Milan: Ranieri riparte dal suo bomber

Reduce dalla sconfitta per 3-1 con il, per laè già tempo di ripartire. I giallorossi sono stati eliminati dalla Coppa Italia in una trasferta difficile, con una prova che non ha rispettato le aspettative della vigilia. Il focus si sposta ora sul campionato, nel quale c’è da risalire la china di una classifica che rimane deficitaria. Il 7° posto non è lontano ma va agguantato, in questo girone di ritorno. I capitolini stanno già iniziando a preparare la gara con il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle 12:30 allo stadio Penzo. Una partita estremamente delicata, contro un cliente ostico.Claudioè consapevole di dover lavorare sul morale della squadra, per evitare possibili ricadute come in passato. Il coach di Testaccio ripartirà da alcuni dei punti fermi del suo scacchiere, da alcuni calciatori che devono continuare a fare la differenza.