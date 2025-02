Romadailynews.it - Roma: caccia ai parcheggiatori abusivi, polizia locale ne ferma 10

Sono piu’ di 10 iti, 6 quelli denunciati e uno arrestato, dalle pattuglie delladiCapitale del Gpit, Gruppo pronto intervento traffico, a seguito del mirato piano di controlli predisposto dal Comando generale in occasione dei grandi eventi in citta’. In particolare, durante gli ultimi concerti che hanno avuto luogo al Palazzo dello Sport, nel quartiere Eur, gli agenti hanno individuato eto numerosi, mentre tentavano di chiedere denaro agli automobilisti: i responsabili, oltre alla sanzione, sono stati oggetto di ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal Regolamento diurbana.Ammonta a diverse centinaia di euro l’importo posto sotto sequestro dagli operanti, in quanto proventi dell’attivita’ illegale. Sei i soggetti denunciati per reiterazione dell’illecito, mentre per un uomo di 48 anni e’ scattato l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per aver tentato di sottrarsi ai controlli dandosi alla fuga e colpendo uno degli agenti intervenuti.