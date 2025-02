Romadailynews.it - Roma: assessora Ambiente, pubblicato bando gara per trasformazione Tiberis in parco permanente

E’ statodal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale ildiper l’affidamento degli interventi che prevedono la realizzazione deld’affaccio fluvialedisulla sponda sinistra del fiume, all’altezza di Ponte Marconi.La scadenza per le offerte e’ fissata per il 20 febbraio e il 21 si avviera’ la procedura di valutazione.L’avvio dei lavori e’ previsto a marzo con l’obiettivo di completare tutti gli interventi entro luglio. L’area golenale oggetto dell’intervento e’ si estende su una superficie di circa 1,5 ettari ed e’ caratterizzata da un andamento orografico a gradoni. Il progetto diin, con un finanziamento complessivo di 1.180.000 euro, prevede la costruzione di una piazza gradonata utilizzabile in estate con diversi giochi d’acqua che, d’inverno, potra’ essere fruita come piazza d’incontro o per l’allestimento di mercati ed eventi.