Robur, Giannetti spinge la squadra: "Momento positivo, ora avanti così"

La difesa è solida: adesso servono i gol. Servono i gol di(nella foto). Lo 0-0 con il Seravezza ha messo in luce pregi e i difetti della. "Siamo strutturati per contenere. In quello siamo bravi, siamo attenti, anche perché lavoriamo molto sulla fase difensiva. E il merito è di tutti, del sacrificio di tutti: è un’impostazione di. Sì, dobbiamo migliorare sotto l’aspetto offensivo non perché sbagliamo tanto sotto porta, ma perché non creiamo molte occasioni, ma abbiamo le potenzialità per farlo. Dovremmo essere più arrembanti, più aggressivi, avere più voglia di far male all’avversario. Senza però che diventi un’ossessione, altrimenti rischieremmo di perdere la nostra identità e l’organizzazione che ci contraddistingue". Cheè? ". Dopo il finale del girone di andata in cui in casa non riuscivamo a fare punti, a differenza che in trasferta, adesso veniamo da cinque risultati utili, tre vittorie e due pareggi.