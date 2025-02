Dayitalianews.com - Ritrovato a Parigi l’attore Riccardo Flammini dopo 3 anni: “Minacce di morte dalla camorra”

“Chi l’ha visto” lo ha incontrato a(nella foto d’apertura dal suo profilo FB) è stato rintracciatotre; la notizia arrivanota trasmissione ‘Chi l’ha visto‘, che, con i suoi inviati, ha incontrato, dove era stato visto per l’ultima volta, trefa, nel 2022. Era stato proprio il 45enne attore romano, a contattare qualche giorno fa ‘Chi l’ha visto’ con alcune mail e, gli inviati della redazione, sono partiti per la capitale francese dove lo hanno incontrato. Il 45nne ha raccontato di essere fuggito dall’Italia “con l’aiuto dei servizi segreti”aver ricevuto “di”. Dichiarazioni, queste, ovviamente, da verificare.ha spiegato di aver perso i documenti ed è stato messo in contatto con la sorella Valentina, che in questinon ha mai smesso di cercarlo.