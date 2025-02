Metropolitanmagazine.it - Ritorno al futuro 4, gli sceneggiatori e i produttori della serie parlando del film

In un’epoca in cui quasi tutto sta ottenendo un reboot o un sequel, anche decenni dopo ilprecedente, c’è unin particolare che non è sotto i radar di possibili sequel o reboot:al. I fan chiedono da anni se mai arriverà unal4, chi con timore, chi con la speranza di rivedere Marty e Doc. È una domanda che è stata sollevata molte volte nel corso degli anni, nonostante il regista Robert Zemeckis abbia regolarmente insistito sul fatto che ilsemplicemente non sarebbe mai stato realizzato. Ora, anche lo sceneggiatore e produttoreBob Gale sta intervenendo, bocciando definitivamente l’idea di un quarto.“La gente chiede sempre quando farete unal4?” Gale ha detto in un’intervista con Collider. “E noi diciamo andate a quel paese.