Rito d’amore per 650 euro | sotto processo per truffa

Muccia (Macerata), 6 febbraio 2025 – “Voglio che il mio ex torni da me”. E finisce vittima di una donna che prima la convince a fare un rituale per togliere il malocchio, poi le chiede i soldi per comprare gli ingredienti per fare gli incantesimi. Tra tutto, la vittima avrebbe sborsato 650. È finitaaccusa perMaria Cristina Piva, una 66enne nata a Bolzano e residente in Piemonte. I fatti sarebbero avvenuti tra il 4 e il 9 agosto 2022. La vittima, una 51enne di Muccia, in un periodo difficile della sua vita, aveva visto su Facebook un annuncio che offriva aiuto per problemi di amore o famiglia. Il primo consulto era gratuito. La donna avrebbe contattato quella pagina in chat, dicendo che desiderava che il suo ex tornasse da lei. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in tribunale dal pm Francesca D’Arienzo, la 66enne avrebbe generato nella vittima la convinzione di avere un malocchio e, di conseguenza, di avere necessità di liberarsene attraverso un rituale.