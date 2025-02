Quotidiano.net - Ritardi su asili nido: fondi Pnrr usati solo al 25%

Roma, 6 febbraio 2025 – L’Italia spera di risolvere i propri problemi legati aglicon iprevisti dalper questo tipo di intervento, ma i dati già disponibili sul tema sono davvero poco incoraggianti:il 25% deia disposizione è stato utilizzato, con il rischio concreto di dover rinunciare a 17.400 nuovi posti per i bambini. Così come riferito dall’Ufficio parlamentare di bilancio, il Pianoe scuole dell’infanzia fa fatica a prendere il volo a causa delle difficoltà dei Comuni di assorbire risorse, con la situazione descritta che si aggrava soprattutto nel Mezzogiorno. Il tutto nel mentre l’Italia riceve un plauso dalla Commissione Ue per aver fin qui rispettato i tempi del proprio piano di rilancio e aver già fatto richiesta per la sesta e la settima rata.