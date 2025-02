Liberoquotidiano.it - Rita De Crescenzo, Roccaraso e "la ciglia fuori uso": sconcerto a Fuori dal coro | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

È balzata agli onori delle cronache per aver reso, a suo modo, la località montana dicome la nuova Cortina d'Ampezzo del Sud, solo in una veste decisamente più trash. È l'influencerDe, 476mila follower su Instagram, la donna più ricercata del momento. L'ha incontrata e intervistata Natasha Farinelli, inviata didal, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. La Farinelli, innanzitutto, ha parlato con il suo manager, Pietro Pelagalli, che subito sentenzia: “Lei? Tutto quello che tocca diventa oro”. La giornalista, quindi, chiede: “Ma. dopo la storia dila richiesta per le sue serate è aumentata?”. Pelagalli sfoggia un sorriso pieno: “Aumentata? È triplicata!”. E con essa anche i guadagni, evidentemente.