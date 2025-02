Lanazione.it - Ristori post alluvione, collegio dei geometri per aiutare i cittadini a inserire i documenti

Prato, 6 febbraio 2025 - Ildell'ordine deidi Prato si mette a disposizione perla documentazione fiscale necessaria per ottenere i rimborsi destinati a chi ha subito danni dall'che colpì la città il 2 novembre 2023. Il termine previsto per la compilazione delle domande è il 30 giugno e sono circa 700 quelle ammesse su Prato. Lo hanno annunciato questa mattina l'assessore alla Protezione civile Simone Faggi, il responsabile della Protezione civile Sergio Brachi, il presidente deldeiGiacomo Gacci e la coordinatrice dalla commissione Agepro Elisa Bacci. "Una forte collaborazione con una parte professionale importante della nostra città che ha messo a disposizione le proprie competenze per concludere le pratiche di ristoro legate ai danni subiti da molti dei nostri- ha affermato il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Simone Faggi -.