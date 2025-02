Ilrestodelcarlino.it - Rissa tra stranieri, sentenza rinviata: "C’è la volontà di fare pace"

Si è svolta ieri mattina l’udienza relativa alla maxiavvenuta lo scorso 7 aprile in via Carlo Marx, nel parcheggio di un negozio. Sia gli aggressori che le vittime sono di origine pakistana e residenti a Carpi: si erano dati appuntamento in quel luogo per chiarirsi dopo un litigio ma l’incontro è degenerato in modo rapido e violento. Gli avvocati che difendono i quattro imputati con l’accusa di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto abusivo di arma, avevano chiesto il rito abbreviato, ma giudice ha rinviato alla data del prossimo 13 febbraio, in quanto è stata evidenziata, all’interno della comunità pakistana, ladi ‘’. Pochi giorni dopo l’aggressione, i carabinieri di Carpi, per la brutale aggressione hanno arrestato i quattro indagati. Il branco avrebbe teso un agguato alle vittime, due connazionali appunto, per poi colpirle con estrema violenza.