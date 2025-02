Today.it - Rissa in tribunale, i parenti della vittima prendono a pugni l'imputato: "L'hai uccisa come un codardo"

Leggi su Today.it

Si sono scagliati con furia contro l', a processo per aver ucciso la sua ex fidanzata. La maxiè andata in scena in un'aula deldi Albuquerque, in New Mexico (Stati Uniti), dove lo scorso 31 gennaio due parenti della, lo zio e il patrigno, hanno aggredito il.