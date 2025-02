Formiche.net - Risorse, cultura e formazione. Ecco come intervenire sulla salute (globale) delle donne

Oltre 250 milioni di ragazze e, ancora in vita, sono state sottoposte a mutilazioni genitali femminili (Mgf). E i tassi, contro ogni previsione, sono in aumento. Un dato allarmante, se si tiene conto dei gravi effetti che questa pratica implica sul piano della, ma anche dei costi che impone. Le mutilazioni genitali femminili, infatti, comportano un onere economico di 1,4 miliardi l’anno, che salirà a oltre 2 milioni entro il 2047, rappresentando fino al 30% dell’attuale spesa sanitaria pro capite in 27 Paesi con la più alta incidenza di Mgf. Inoltre, la pratica della Mgf aumenta notevolmente il rischio di contrarre infezioni batteriche e virali, fra le quali, ma non esclusivamente, Hiv e Hpv. In un mondo sempre più interconnesso, dove lanon conosce confini, anche i Paesi occidentali, pur estranei a queste pratiche, non possono ignorare l’urgenza di affrontare questa problematica.