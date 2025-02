Latinatoday.it - Rischio idrogeologico, un protocollo tra Unindustria e Consorzio di Bonifica per la sensibilizzazione nelle aziende

Leggi su Latinatoday.it

E' stato siglato oggi pomeriggio ild'intesa tra il presidente diLatina Fausto Bianchi e per il presidente deldiPasquale Conti inerente principalmente il, le cause, le conseguenze e i modi per prevenire e sensibilizzare le