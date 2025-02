Ilrestodelcarlino.it - Riprese in Castello, un documentario per la tv giapponese

L’emittente pubblicaNhk (Japan Broadcasting Corporation) è stata in città per girare unsulla Ferrara rinascimentale e la famiglia d’Este. Fondata nel 1950 la tvpubblica trasmette in tutto il Giappone ed è l’equivalente della Rai in Italia. "È per noi motivo di grande orgoglio aver ospitato in questi giorni la troupe televisiva dell’emittente pubblicaNhk, che ha scelto Ferrara per rappresentare l’Italia nel suo viaggio alla scoperta dei castelli d’Europa" ha detto il sindaco Alan Fabbri, che ha incontrato lo staff durante le. "Sarà un importante biglietto da visita – ha aggiunto il primo cittadino – per far conoscere in Giappone la nostra città e i suoi bellissimi tesori tra arte, cultura, natura ed enogastronomia, auspicando che possa essere di incentivo per il pubblicoa scegliere Ferrara come meta turistica in futuro".