Sololaroma.it - Rinnovo Paredes, presenze raggiunte ma manca l’Europa: che fa la Roma?

Leggi su Sololaroma.it

Serata decisamente no per lain quel di San Siro, che ha portato in dote una sconfitta valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un 3-1 con il Milan ricco di rimpianti e rimorsi, per una squadra che non ha di fatto giocato i primi 15-20 minuti, ha avuto una reazione veemente fino all’ora di gioco, con tante occasioni non sfruttate, ed ha visto i rossoneri chiudere i conti sull’ennesimo obbrobrio difensivo della partita. In una stagione già molto complicata, se ne va quello che poteva essere un obiettivo importante, che può avere ripercussioni anche sul futuro di.Al di là del bruciante ko, quella di ieri in effetti è stata una gara chiave per la questionedell’argentino, tanto in positivo quanto in negativo: anzituttoha raggiunto il numero minimo diper far scattare il prolungamento automatico fino al 2026, esattamente come successo al connazionale Dybala poche settimane fa.