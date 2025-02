Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie Juve, trattative in corso per prolungare il contratto! Cosa accadrà nelle prossime settimane: il piano del club

di RedazionentusNews24, continuano leper il prolungamento di: gli ultimi aggiornamentiAggiornamenti importanti per quanto riguarda il possibiledicon la: l’entourage del centrocampista bianconero, come riportato da Nicolò Schira, entrerà in contattocon la società per parlare del prolungamento contrattuale dello statunitense. L’importanza di Weston in questa prima parte di stagione potrebbe essere quindi presto premiata con il.PAROLE – «inper l’estensione deldi Westoncon lantus. Previsto un incontro».Leggi suntusnews24.com