Rinnovo McKennie Juve, in agenda un incontro con l'agente del texano: nuova scadenza e ingaggio, tutti i dettagli

L'edizione odierna di Tuttosport non ha alcun dubbio: l'intenzione della Juventus è quella di rinnovare il contratto di Weston McKennie e per questo motivo nelle prossime settimane i dirigenti bianconeri incontreranno gli agenti del centrocampista. L'intenzione è quella di prolungare l'attuale accordo spostando la scadenza al giugno del 2028 aumentando anche l'ingaggio del centrocampista ex Schalke 04, che attualmente percepisce 2,8 milioni di euro a stagione.