Ilfattoquotidiano.it - “Ringrazio gli uomini che mi hanno amata e che ho amato”: l’ultima intervista di Eleonora Giorgi

Sono parole di gratitudine quelle chesente di voler spendere ai microfoni di Oggi. L’attrice, che da tempo sta raccontando la sua lotta al tumore al pancreas che le è stato diagnosticato, spiega: “In questo momento della mia vita voglio dire soprattutto grazie. Grazie ai miei adoratissimi figli Andrea (Rizzoli) e Paolo (Ciavarro, ndr). Grazie a chi mi ha fornito gli strumenti di bontà e di empatia di cui non ho nessun merito e arricchiscono la mia vita dal primo giorno: non so se Dio, o miei genitori”, fa sapere nel numero in edicola da giovedì 6 febbraio. “E al mio nipotino Gabriele, la mia gioia”.Non manca di ringraziare pure gli amori incontrati lungo l’arco della propria vita: “Sì,glichecondiviso la vita con me, quelli che mie che ho, soprattutto i padri (Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, ndr) dei miei figli.