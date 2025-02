Sport.quotidiano.net - Rinascita, recuperano Simioni e Tomassini. Ma Robinson è ancora fermo ai box

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le buone notizie arrivano dal reparto lunghi, mentre per quanto riguarda gli esterni i problemi restano. La settimana tribolata di Rbr continua, ma l’infermeria si sta pian piano svuotando. La squadra di coach Dell’Agnello, dopo aver ritrovato la disponibilità di Gora Camara a seguito dell’esame neurologico effettuato martedì, ieri ha riaccolto anche Alessandro, assente nella partita di Milano per un fastidio muscolare. Dopo gli opportuni accertamenti, il centro di Abano Terme ha potuto ricominciare a muoversi assieme ai compagni e, se tutto andrà come previsto, dovrebbe essere a disposizione nella partita con Verona di domenica. La particolare strutturazione dei veneti, con ali mobili e un solo centro come Cannon, richiede la massima intenzione in casa Rbr. Tra gli esterni la situazione è un po’ più complicata.