Lopinionista.it - RiminiWellness 2025: tra sfumature di benessere e fitness

è pronto a tornare! La 19ª edizione della più grande manifestazione italiana dedicata a, sport esi terrà dal 29 maggio al 1° giugnoalla Fiera di Rimini e lungo la Riviera, trasformando ancora una volta la città nella capitale del wellness. Organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), questo evento non è solo una fiera, ma un vero e proprio catalizzatore di esperienze, innovazione e business per professionisti del settore, appassionati e aziende. Un’occasione unica per vivere ilcome un percorso di crescita personale e professionale.Tutte ledel wellnessQuest’anno,lancia il claim “Face Your Shades”, molto più di uno slogan: un invito a guardarsi dentro, riconoscere le proprie paure e trasformarle in forza. Quante volte le insicurezze hanno limitato il nostro potenziale? Il Wellness Experience Show si arricchisce di nuove, offrendo un ambiente libero e inclusivo, dove chiunque può esprimersi seguendo le proprie passioni.