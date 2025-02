Sport.quotidiano.net - Rimini, un bomber tira l’altro. Mercato all’attacco per brillare

Due attaccanti e più qualità in mezzo al campo. Sembra questa la strada sulla quale si è messo ildopo ildi riparazione. Che in biancorosso ha portato una piccola flotta di attaccanti e un centrocampista. Lasciando partire due di quei quattro esterni che, tra infortuni e cambi di modulo, non avevano troppa possibilità di rientrare nelle rotazioni di mister Buscè. Quindi Gagliano e Leonardi per l’attacco e Conti per il centrocampo. Con Chiarella e Dobrev che hanno fatto la valigia andando a cercare fortuna (e minuti) altrove. Tutto da scoprire l’attaccante arrivato l’ultimo giorno diin prestito dalla Sampdoria. Il club blucerchiato ripone molte speranze nel giovane catanese, cresciuto proprio nel vivaio della Samp e che l’Atalanta ha cercato di strappare ai liguri proprio in questoinvernale.