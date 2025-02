Sport.quotidiano.net - Rimini, Buscè punta su Leonardi per tornare a vincere

Ildispera di spezzare quel lungo digiuno di vittorie che va avanti da ben due mesi. Era lo scorso 7 dicembre quando i biancorossi riuscirono ad annientare il Pontedera con un roboante 5-1. Ora con l’arrivo di, giovane promessa classe ‘06 prelevata in prestito dalla Sampdoria nelle ultime ore di mercato, si spera in un rendimento migliore anche davanti. Con i blucerchiati nella prima parte di stagione il 19enne aveva già messo a referto un gol (quello messo a segno contro il Catanzaro) in 5 incontri disputati. Potrebbe essere proprio lui l’elemento da schierare in campo dal primo minuto nel match di sabato contro l’Ascoli. I romagnoli attualmente in classifica precedono proprio il Picchio di un solo punto. Se davanti fino a questo momento i gol hanno fatto fatica ad arrivare, dall’altro però va detto che la formazione riminese può vantare una difesa quasi impenetrabile: soltanto 3 le reti incassate nelle ultime 6 partite.