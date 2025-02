Lanazione.it - Riforma riconoscimento disabilità, la ministra Locatelli: “Supereremo le criticità”

Firenze, 6 febbraio 2025 - Ladel sistema didellacompie un ulteriore passo avanti. Dopo l'incontro tra il ministro per leAlessandra, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e Inps, sono stati individuati interventi per superare alcuneemerse nella fase di sperimentazione in corso in nove province italiane, tra cui Firenze. Leemerse e gli interventi previsti Tra i principali problemi segnalati dai medici e dagli utenti, le difficoltà legate all'uso della firma digitale e alla gestione della cartella elettronica. Il ministero ha assicurato che queste problematiche saranno affrontate con l'introduzione di strumenti digitali più accessibili e con un supporto formativo mirato.