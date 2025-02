Lanazione.it - Rifiuti, via alla manifestazione d'interesse per l'impianto di chiusura del ciclo

Leggi su Lanazione.it

Genova, 6 febbraio 2025 – Via libera per procedere con ladiper la realizzazione dell’dideldeiin Liguria. La Giunta regionale ha dato all’Agenzia regionale Arlir gli indirizzi per attivare l’iter: l’avviso verrà pubblicato entro fine maggio così da ricevere le proposte entro la fine di luglio. “Siamo di fronte ad una svolta epocale per la nostra regione verso la sua piena autonomia in materia di– dichiara l’assessore aldeiGiacomo Raul Giampedrone –. Una svolta frutto del lavoro svolto dalle amministrazioni regionali di centrodestra dal 2016 in poi, che ha portato ad una crescita importante della raccolta differenziata arrivata a sfiorare il 60% a livello regionale eprevisione, per la prima volta nella storia della Liguria, delladel