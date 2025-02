Ilpiacenza.it - Rifiuti: ecostazioni, accessi in aree private, 12 ritiri l'anno per indifferenziata. Le opzioni

Leggi su Ilpiacenza.it

Eco-stazioni aperte 24 ore su 24, possibilinelledei condomini, 12a testa l'inclusi per l’, più altri sei per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare. Sono alcune delle possibilità operative e delleal vaglio per l’entrata a regime.